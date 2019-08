Richard Wayne Penniman alias Little Richard a une jeunesse difficile : il est le 3e d’une famille de 12 enfants, son père est abattu en rue et sa famille accepte mal son homosexualité. Il va trouver le réconfort dans le Gospel. Cet amour de la musique va l’emmener dans les clubs pour y découvrir le rythm and blues. Tout se précipite lors de ses 19 ans. Nous sommes en 1951, il signe un contrat et enregistre « Get Rich Quick ».