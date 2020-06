Little Richard 2

Pour le nouveau film, The Girl Can't Help It auquel participent également Gene Vincent et Eddie Cochran, c'est Fats Domino, grâce à son Blueberry Hill haut perché dans les hits, qui semble le mieux placé pour décrocher le générique. Mais Art Rupe va s'employer à lui griller la priorité en imposant des titres de son poulain.



The Girl Can't Help It, la chanson titre, issue de la plume du pianiste jazz Bobby Troup, compositeur de Route 66. C’est à la fois une comédie et un film musical signé Frank Tashlin, dont le rôle principal est tenu par Jayne Mansfield.

Se voulant une satire de la jeunesse le film en devient presque la célébration.