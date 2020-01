Lola Reynaerts : sur la route du blues

Nous avons le plaisir de recevoir Lola Reynaerts, vidéaste, photographe et voyageuse qui a effectué plusieurs séjours aux USA et dans le Mississippi. Elle vient de réaliser un clip vidéo pour Ghalia Volt (plus de 16000 vues sur You Tube) et un autre en post-production pour Vanja Sky ainsi que la pochette du dernier disque de Jimmy Johnson pour Delmark Records. Nous la suivons en musique de Chicago à La Nouvelle Orlléans.