Un peu de nouveauté….Breizh Positive propose chaque fois un nouvel artiste

de la scène celtique, un parcours de sa carrière, un choix de ses grands succès . Une semaine un artiste....Demandez aux artistes Bretons. S’il y a une icône de la musique celtique, une star, une voix, c’est bien Loreena McKennitt. Et elle est… canadienne. Chaque album est un événement. 14 millions d’albums vendus et 2 Grammy Awards, elle se produit dans les salles de spectacles et les palais les plus prestigieux et sur RCF c’est maintenant .....