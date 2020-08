Lorenz Swyngedouw, 1er Violon Tutti de l'Orchestre de l'Opéra de Magdebourg 1/2

Fabrice Renard reçoit Lorenz Swyngedouw, violoniste de grand talent. Brillant Lauréat de l'Académie Grétry de Liège et des Conservatoires Royaux d'Anvers, Bruxelles et Liège, Lorenz Swyngedouw vit aujourd'hui à Berlin. Premier Violon Tutti de l'Orchestre de l'Opéra de Magdebourg, il collabore régulièrement avec plusieurs formations de musique de chambre et orchestres outre-Rhin et participe à plusieurs enregistrements.