Lorraine terre de choeurs - émission du 11 mai 2021

Ce week-end, comme chaque week-end de l'ascension depuis plus de 40 ans, devait se tenir le Festival International de Chant Choral "Nancy Voix du monde", mais contraintes sanitaires oblige, elle n'aura pas lieu cette année non plus (la 20ème édition avait déjà été annulée en 2020. Qu'à cela ne tienne, Madeleine Griffaton nous plonge dans ses "Mémoires" de Festival et nous fait revivre les plus belles heures de Nancy Voix du Monde comme si nous y étions !