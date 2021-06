Lorraine terre de choeurs - émission du 29 juin 2021

Madeleine Griffaton et tous les chanteurs de chorales l'attendaient avec impatience : le mercredi 30 juin et la reprise des concerts en public !

Et parmi les nombreuses chorales de Lorraine qui ont gardé le cap malgré les restrictions sanitaires, celle de La Madrigale, représentée aujourd'hui par sa cheffe de choeur Elisabeth Renaudin, qui témoigne de cette période compliquée pour son ensemble vocal mais dont l'avenir s'éclaircit enfin avec les premières représentations à venir tout au long de l'été.