Louis Armstrong 06, Sidney Bechet

Ce sixième volet consacré à la carrière de Louis Armstrong nous permettra de faire de nouvelles rencontres, tout d'abord avec Ella Fitzgerald qui commis quelques chef d'oeuvre avec Satchmo mais aussi un autre musicien emblématique du style New Orleans, Sidney Bechet. ce sera aussi l'occasion d'écouter deux nouvelles versions du standard “Round about midnight”, l'une interprétée par Miles Davis et l'autre par le pianiste Jacky Terrason.