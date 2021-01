Louis Armstrong, naissance d'un dieu.

Nouveau portrait dans cette émission, après Clifford Brown et Charlie Parker, nous allons remonter le temps pour nous retrouver au début du vingtième siècle à La Nouvelle Orléans et ce style de musique si particulier qu'il a pris le nom de la ville et enfin de l'un de ses hérault, Louis Armstrong. Ce sera aussi l'occasion d'écouter un nouveau standard, aujourd'hui “My funny Valentine”, joué par Chet Baker et Gerry Mulligan.