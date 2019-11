LOUIS VILLE (rediffusion)

Pas de nouveaux Talents d'ici cette semaine mais la rediffusion du passage de Louis Ville dans notre studio. Il était venu début septembre nous présenter quelques extraits de son nouvel album qui n'etait pas encore paru à l'époque, mais entre-temps, "Eponyme", le nouvel Opus de Louis Ville est bien sorti, et c'est donc l'occasion pour vous de replonger dans l'univers de ce natif des Vosges : Louis Ville, c'est prés de 20 ans de carrière et une voix désormais reconnaissable entre mille, et dans ce nouvel album, il poursuit sa quête, celle de comprendre l'Humain à travers ses parts d'ombres et de lumières, à (re)découvrir cette semaine dans TALENTS D'ICI, présenté par David Meynard !