Lucky Luke dans l'Histoire américaine (2)

Lucky Luke en Amérique ! Bien que son métier est théoriquement celui de conduire des troupeaux de bétail d'une ville à l'autre, il est souvent appelé soit par certains de ses Amis, soit directement par le Gouvernement Américain a remplir des missions. Avec cette vie d'aventures, il est forcément appelé à croiser l'histoire Américaine.



Lucky Luke avec ses cheveux noirs, son Steson blanc, son foulard rouge, sa chemise jaune et son gilet noir nous raconte l'histoire de l'Amérique dans le Bus de Coast to Coast en compagnie d'Elvis Presley, Carrie Underwood, Coltford, Cadillac Sky, Trick Pony et le blues de fin avec Floyd Mc Daniel.