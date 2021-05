Lucky Luke dans l'Histoire américaine (3)

Lucky Luke en Amérique !

Tout comme Hergé le Père de Tintin qui a écrit " Tintin en Amérique ", lui aussi il est Belge et c'est le Père de Lucky Luke.

Son nom: Morris.

Bien que cela soit un bande dessinée, on y retrouve des faits réels qui se sont déroulés durant l'histoire des Etats Unis.

Lucky Luke en Amérique, c'est dans quelques instants dans le bus de Coast to Coast.

Durant cette aventure nous écouterons: Elvis Presley, Randy Houser, Flatt Lonesome, Ashley Robinson et pour finir l'excellent blues du groupe Belge The Electric Kings.