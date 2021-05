Lucky Luke dans l'Histoire américaine (4)

De 1803 à 1890, la conquête de l'ouest vue par Lucky Luke.

Dans les bandes dessinées du dessinateur / scénariste Belge Morris, le cowboy solitaire a été le témoin des évènements marquants dans l'histoire de ce nouveau monde qui deviendra plus tard Les Etats Unis d'Amérique.

A travers des dates clés, Lucky Luke en sera le témoin.

Dans quelques instants, nous ferons un galop dans l'histoire avec le bus de Coast to Coast.

La bande musicale sera avec: Elvis Presley, Bowregard, Chely Wright, Mike Sanchez, Billy Currington et le blues de fin avec Malted Milk & Toni Green.