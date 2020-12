Boîte à Musique a été réalisée à distance (la photo est extraite de nos archives) et permet à Louis-Jean Perreau de donner la parole à Ludovic Murat.

Le jazz est extrêmement présent dans notre région et en début d'année 2021 une salle entièrement dédiée à cette musique particulièrement vivante va enfin ouvrir chez nous : Le SOLAR, implanté dans la Comète, sur le site de l'ancienne Comédie de Saint-Etienne. C'est Ludovic Murat qui est la cheville ouvrière de ce beau projet !

L'occasion comme toujours dans BAM d'écouter de la bonne musique, en particulier celles de la marraine et du parrain du Solar, d'évoquer la programmation du Gagajazz de cet hiver et de revenir sur le parcours de Ludovic Murat !