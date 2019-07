Lutte contre les mutilations génitales féminines en Belgique. On en parle avec l'asbl Impact Emploi et la spécialiste Samia Youssouf du GAMS de Liège.

Cette série d'émission radio a pour but de conscientiser les femmes migrantes sur la pratique des mutilations génitales et leurs conséquences d'une part et aussi de les informer sur leurs droits et devoirs.