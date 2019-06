Lux Lucis - aux sources lumineuses du chant sacré, par l'ensemble Beatus

Sur leur dernier CD "Lux Lucis", l’Ensemble Beatus, spécialiste de musique ancienne, nous invite à un voyage aux sources du chant sacré d’Orient et d’Occident sur le thème de la lumière. Partant du répertoire grégorien aquitain, il nous conduit vers des temps encore plus anciens où les traditions des églises grecques et latines cohabitaient et dialoguaient.