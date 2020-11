LVA Fanny Bériaux

En 2009, Fanny Be?riaux sortait un premier album Blow Up My World. "New-York Sessions" est le second album de Fanny Bériaux. Il a e?te? enregistre? avec diffe?rentes figures marquantes de la sce?ne jazz et rock new-yorkaise lors de sessions « live » ou? les musiciens se rencontraient parfois pour la premie?re fois et enregistraient en quelques prises, sans re?pe?tition pre?alable les morceaux qu’ils venaient a? peine de de?couvrir...on découvre la vie d’artiste de Fanny Be?riaux et son grands témoin son frère Simon