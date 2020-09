Lyriquement votre 305 Le programme des auditeurs

Aujourd 'hui, nous débutons la première de "Lyriquement Votre le programme des auditeurs".Nous vous rappellons le principe : c 'est à vous les auditeurs de faire la programmation de l'émission en nous envoyant 2 ou 3 titres de morceaux d'airs classiques ou opéra que vous souhaitez entendre, en nous précisant pourquoi et en nous donnant vos prénoms et localité. L'émission est diffusée, dans un premier temps, le dernier mercredi de chaque mois

l'adresse d'envpoi est la suivante :

liquementvotre@rcf.fr

A vos ordinateurs pour nous faire parvenir vos choix et être acteus de votre emission radio.