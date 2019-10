Lyriquement votre avec Mozart 1ere partie

Les émissions de ce jour ainsi que celle de la semaine prochaine seront consacrées à Mozart et l'opéra. Le génie de Mozart a transcendé tous les genres mais il s'est manifesté avec une extraordinaire plénitude à l'opéra. C 'est l 'avènement d 'un art total qui n'imite plus la vie mais en exalte la magique et fascinante diversité. Peu de musiciens ont suscité autant de commentaires ou de critiques que Mozart.