Lyriquement Votre emission consacrée à l'opéra Attila de Giuseppe Verdi

Aujourd'hui Lyriquement Votre sera consacrée à un opéra de Guiseppe Vrerdi : Attila. Cet opéra permet de retrouver ce souffle qui manque aux trois opéras créés entre Ernani et Attila. Certes on a maintes fois accusé cette partition d 'être un rien bruyante et peu regardante sur les effets. Mais dès le prologue, on se sent transporté.