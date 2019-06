Lyriquement votre Jacques Offenbach Orphée aux Enfers

Lyriquement votre sera consacrée aujourd'hui à un célèbre opéra-bouffe de Jacques Offenbach : "Orphée aux Enfers". "Inouï ! Splendide ! Ebourifant ! Gracieux ! Charmant ! Spirituel". C 'est dans ces termes plus qu'élogieux, que Jules Noriac, journaliste décrivait "Orphée aux Enfers" dans le figaro, au lendemain de la création le 21 Octobre 1858. Il faut dire que la musique de cet "Orphée" est un modèle de charme et de dynamisme.