Lyriquement votre : le trouvère de Verdi

Son élan épique, ses emportements, sa tension font du Trouvère de Verdi, un opéra prodigieusement coloré dont la popularité n 'a jamais faibli. Pourtant, avec ce Trouvère, nous sommes en présence d 'un des livrets les plus complexes et les plus extravagants de Verdi. Il possède une succession de situations dramatiques que le compositeur a su admirablement utiliser.