"Ma seule amour" par Laurent Voulzy (Charles d'Orléans)

"Charles d'Orléans a été 25 ans prisonnier en Angleterre après la bataille d'Azincourt. J'ai trouvé le poème "En regardant vers le pays de France" très beau et je me suis dit que, moi aussi, d’une certaine façon j'étais prisonnier de l'amour en Angleterre. Puis, j'ai mis son poème "Ma seule amour" en musique et j’ai cherché des lieux pour faire les chœurs. Finalement, on s'est retrouvé dans le donjon de Vincennes où je suis passé mille fois devant, étant enfant, sans jamais y entrer pour, finalement enregistrer dans la chambre du grand-père de Charles d'Orléans." (Laurent Voulzy)