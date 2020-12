Mady Mesplé au firmament

Danielle Pister poursuit l’évocation de la carrière de Mady Mesplé disparue en Mai 2020. On comprend alors que cette interprète qui a maintenant une place recoinnue dans le panorama lyrique ne se contente pas de chanter le répertoire français et italien et s’intéresse à la fois au Baroque – elle interprète Vivaldi -Mozart et fait des incursions dans la musique contemporaine puisque des compositeurs du XXème siècle écrivent pour elle : citons Gian Carlo Menotti, interprète Ravel et Schoenberg ou Betsy Jolas. Pour autant, Mady Mesplé enregistre des opérettes : V. Massé, André Messager, Louis Ganne… ou ressuscite des compositeurs oubliés : A. Grétry. Mais à la fin des années 70, elle s’éloigne de la scène et privilégie le concert pour continuer de se produire en public et se consacre à l’enseignement du chant. Ses dernières années sont malheureusement tragiques mais elle donne un bel exemple de courage.