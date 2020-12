Mady Mesplé et ses clochettes..

Danielle Pister nous entraîne avec chaleur dans l’évocation d’une des grandes voix française qui s’est éteinte à Toulouse, sa ville natale, le 30 mai 2020. La carrière de cette soprano a débuté le 29 Décembre 1960 lorsqu’elle remplace Mado Robin décédée d’un cancer et ne pouvant assurer la représentation donnée à l’occasion de la 1500 ème représentation de Lakmé de Léo Delibes. Mady Mesplée fréquente l’opéra – elle habite à proximité du Capitole de Toulouse – dès 4 ans mais fait surtout un cursus musical pianistique dès 7 ans et demi. Ses parents, modestes, ne peuvent l’envoyer étudier à Paris comme le suggérait son professeur et accompagne, au pîano, les apprentis chanteurs du Conservatoire. Elle est remarquée et Mme Izar, épouse du Directeur du Capitoile, l’emmène avec elle à Liège pour lui faire passer une audition à l’Opéra Royal de Wallonie. C’est le départ de sa carrière de colorature au répertoire étendu.