The mama's & the papa's

Les MAMAS and PAPAS dont la musique reste toujours synonyme de fraîcheur et de joie de vivre, même si la plantureuse et sympathique chanteuse MAMA CASS est morte tragiquement. Les MAMAS & PAPAS apparaissent dans les hit-parades à un moment où l’Amérique a besoin de renverser la vapeur, de prouver qu’on est de ce côté de l’atlantique, capable de sortir des chansons à la mode POP