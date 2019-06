Chris Greendwood, alias « MANAFEST » se destinait à une carrière de skateborder ; mais une mauvaise chute remet tout en cause, il se dirige alors vers le rap (chrétien), et depuis 12 ans brûle les planches avec succès.

Son dernier album "Stones" a tellement plut, que ses fans ont financé un remixage complet des titres pour une diffusion encore plus large. Et c’est cet opus "Stones reloaded" qui nous intéresse et nous enchante. Ça bouge bien ce rap chrétien !

www.manafest.com