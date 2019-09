Maria Tejada et Donald Renier, partie 1

Début juillet, La Note Bleue eut l'immense plaisir de recevoir Maria Tejada et Donald Renier lors de leur dernier passage en Lorraine qui fut pour eux l'occasion de retrouver leur public dans différents lieux de la région. Cette émission de la rentrée sera la première de deux parties durant lesquelles Maria et Donald nous ferons écouter leurs différents travaux réalisés en Equateur, en duo, en trio ou en formations plus étoffées, un plaisir dont on n'a pas à se priver.