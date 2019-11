Maria Tejada et Donald Renier, partie 2

Début juillet, La Note Bleue eut l'immense plaisir de recevoir Maria Tejada et Donald Renier lors de leur dernier passage en Lorraine qui fut pour eux l'occasion de retrouver leur public dans différents lieux de la région. Cette deuxième émission sera l'occasion de retrouver Maria et Donald qui nous feront écouter leurs multiples travaux réalisés en Equateur, en duo, en trio ou en formations plus étoffées, un plaisir dont on n'a pas à se priver. On parlera aussi d'un concert exceptionnel qui se déroulera le vendredi 22 novembre à Strasbourg dans le cadre du festival Jazzdor et qui réunira le pianiste cubain Omar Sosa et le saxophoniste français Jacques Schwartz-Bart.