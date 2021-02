MARIE LE CAM avec sa chronique sur DIDIER SQUIBAN, notre soleil pour la 889 ème

"Aux filles de la pluie, Vêtues d'écume d'aube, La harpe des voix échouées, Ouvre les portes de la Mer / En jigues d'Erin, Sur le chemin des épices, Embrumé de bruyères, Tresse l'algue et la ronce, Ouvre les portes de la Mer ..... " MANU LANN HUEL . Rendez vous pour cette 889 ème émission de FDF avec toujours et encore la découverte de cet album du groupe OFFSHORE et du très regretté JACQUES PELLEN, qui nous a quitté en avril 2020, : STANDING ON THE SHORE . Ecoutons : LA SAISON DES TEMPÊTES ( JACQUES PELLEN ET SYLVAIN BAROU )

OUI, LE FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 2021, 50 ANS DE LA BRETAGNE aura lieu, avec une repensée du déroulé suivant les règles sanitaires .... Ce sont les mots de la direction du FESTIVAL : savoir s'adapter ....En attendant : nos amis du BAGAD DE LORIENT nous sonnent une de leur suite, issue de leur dernier album MESKAJ : voilà AB ORIENTE REFULGET - DE L'ORIENT ELLE RESPLENDIT / WAR-ZU AN INDEZ/BENGAL ' LARIDENN 6 / DROUG AR GER / FEST AR LIVIOù BA PONDICHERY / AR ORIENTE REFULGET

Le groupe MANIGALE ! Jusqu'au bout de l'album LES VACHES ! Rendez-vous avec CADOU/BOURRIQUES ( Maraichines ). " L'extrait chanté est issu du fond de l'AIGAIL d'AUBIGNY. Nous ne connaissons pas le nom du chanteur, les archives ayant disparues dans un incendie il y a plus de 20 ans . Il nous reste cet enregistrement . Alors on l'a mis dans le morceau ! C'est un air bien connu en Poitou : I manjherun pu de la soupe aux chous... Le 2 ème morceau se chante aussi avec des paroles qui peuvent varier "

La bonne humeur de nos amis SONERIENN DU et leur album LA KOMPLET' (2010) et ce titre : MARION SY PROMENE (Hanterdro-andro) : en place ! On danse ^^

CHURCHFITTERS : l'Irlande à 3 voix : installé en Bretagne depuis 1993, ce groupe est l'un des plus inspiré de la scène irlandaise ; croisé à de nombreuses reprises sur plusieurs festivals, du Luxembourg aux Vosges en passant par la Bretagne, ils nous enchantent à chaque fois avec leur talent et surtout leur gentillesse : écoutons THE CORBIES (scottish) , issu de leur album STRANGES NEWS (2000)

Si je vous dis : PADDY MOLONEY ....MATT MOLLOY... SEAN KEANE... KEVIN CONNEFF... MARTIN FAY et DEREK BELL ? Un groupe que l'on ne présente plus : THE CHIEFTAINS ! Groupe de musique irlandaise fondé en 1962 à DUBLIN : connu pour jouer et populariser la musique traditionnelle de leur pays et reconnu comme l'un des plus grands groupes de musique celtique ! Ecoutons , issu de leur album TEARS OF STONE, THE LOWLANDS OF HOLLAND

Nous terminerons notre émission avec un duo chouchou de Belgique : CHAPEAUX BAS et leur album DIX DOIGTS SUR LIBOUTON : ils nous embarquent avec LASSIDO PARALLELE A JAMAR .

Sans oublier notre chroniqueuse et amie MARIE LE CAM qui par téléphone de son beau pays d'AUREY, nous présentera un artiste qui, si vous suivez nos émissions, ne vous est pas inconnu ...

Bonne émission et à dimanche prochain ^^ VALERIE ET YVES www.folk57.com