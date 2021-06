Passionnément classique du samedi 3 juillet 2021 : liste des oeuvres et des CDs :





Ludwig van Beethoven : dernier mouvement du 1er concerto pour piano, par Martha Argerich, avec l’orchestre de chambre Mito, sous la direction de Seiji Ozawa.

CD Decca



Frédéric Chopin : mazurka op.59 n°3, par Martha Argerich.

CD 1 du coffret Warner de 20 CDs consacré à Martha Argerich



Robert Schumann : début des scènes d’enfants, op.15, par Martha Argerich.

CD 20 du coffret Warner de 20 CDs consacré à Martha Argerich



Robert Schumann : 1er mouvement de la 1ère sonate pour violon et piano op.105 de Schumann, par Gidon Kremer au violon et Martha Argerich au piano.

CD DGG



César Franck : dernier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano, par Martha Argerich, avec le violoncelliste Misha Maïsky.

CD 5 du coffret Warner de 20 CDs consacré à Martha Argerich



Franz Liszt : fin du concerto pathétique pour deux pianos, par Martha Argerich et Nelson Freire.

CD 17 du coffret Warner de 20 CDs consacré à Martha Argerich



Serge Prokofiev : le 1er mouvement du 3ème concerto pour piano, par Martha Argerich, avec l’orchestre de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit.

CD 15 du coffret Warner de 20 CDs consacré à Martha Argerich



Olivier Messiaen : dernière des Visions de l’Amen, par Martha Argerich et Alexandre Rabinovich, pianos.

CD 7 du coffret Warner de 20 CDs consacré à Martha Argerich