Mathémathique et musique

Math et mesures, mesurer le monde à voir à Poitiers

Comment les hommes ont-ils pu connaître la forme de la Terre et mesurer ses dimensions ? Comment s’y repérer ? Comment dresser des cartes ? La maîtrise de notre monde commence par celle de la notion de longueur. En expérimentant, les visiteurs pourront comprendre comment les hommes ont élaboré leurs mesures et leurs unités, et pourquoi, en France à la Révolution, on a voulu doter le monde d’une mesure universelle : le mètre.

La mesure des surfaces, qui est à l’origine de la géométrie, a été déterminante dans notre histoire : surfaces planes des terrains, objet de l’arpentage, mais aussi surfaces courbes des divers objets qui nous entourent, avec une insistance particulière sur la sphère, la forme de notre planète. On y découvrira des méthodes variées, des découpages au calcul infinitésimal et divers moyens d’établir des formules.

La mesure des volumes est également l’objet de nombreuses expériences permettant de comprendre les liens entre les différentes unités. L’élaboration des formules de calcul est un des enjeux du pôle. Les objets du quotidien y sont très présents.

Comment mesurer les distances lointaines et les dimensions inaccessibles des astres ? Distances Terre-Lune, Terre Soleil, distances entre les étoiles, dimensions du système solaire autant de sujets rendus accessibles à partir de défis et expériences.

Finalement on peut en mesurer des choses, alors qu’en est-il du changement climatique ? Entre météorologie et climatologie, tout est ici aussi affaire de mesures.

On ne voit bien souvent dans les mathématiques que leur aspect formel et on oublie qu’elles ont été, et sont, un fabuleux outil pour l’exploration et la maîtrise du monde dans lequel nous vivons.

Pour sensibiliser les différents publics auxquels s’adresse l’exposition, des enfants de maternelle aux lycéens, des étudiants au grand public, un thème accessible à tous et très présent dans notre vie a été choisi : celui de la mesure.

Cette exposition insiste sur le rôle des grandeurs géométriques vues en maternelle et enseignées à l’école primaire, et montre l’importance de leur mesure dans la construction des nombres fractionnaires et décimaux. Des professeures de maternelle et de primaires ont été associées à la supervision des expériences et des manipulations, pour que des jeunes, et même des très petits puissent tirer le meilleur parti de leur visite de cette exposition.

Renseignements: https://emf.fr/ec3_event/exposition-maths-mesure/



