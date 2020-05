Mathieu Bruyndoncx, organiste

Matthieu voit la vie en couleurs grâce à la synesthésie, il a rencontré trois Présidents de la République de Lituanie dont un en exercice, il s’est produit à cinq reprises en soliste dans Rhapsody in Blue de George Gershwin pour piano et orchestre, il va environ 250 fois à la messe par an pour y jouer de l'orgue, il a souvent constaté que le hasard n’existait pas, il est fan de Renaud, Simon & Garfunkel, il joue du sax alto avec les commissures vers le haut et du trombone/tuba avec les commissures vers le bas, il ne boit pas d'alcool pour ne manquer aucun rendez-vous avec l’inspiration, il est devenu époux et père, entre la rédaction et la publication de "La Dernière Révolution".