Par ordre d’apparition sur la platine :

Maurice CHEVALIER – La Marche de Ménilmontant (1959)

Edith PIAF – La Vie en rose (1945)

Michel et Jackie SARDOU – Maman (1982)

Barry WHITE – Just the Way you are (1978)

Les PARISIENNES – Les Fans de Mozart (1965)

Marc HAMILTON – Comme j’ai toujours envie d’aimer (1970)

Pierre BACHELET – Les Corons (1982)