Cette semaine dans Plaisir de l'orgue, Marie-José Chasseguet vous propose de redécouvrir deux organistes et compositeurs de grand talent, Maurice Durflé et César Franck. Avec deux œuvres de leur composition, le « Veni creator » par Maurice Duruflé et le « Final » de César Franck. Des compositions interprétées respectivement sur le Grand Orgue de la Cathédrale St Julien au Mans et le grand orgue de la Cathédrale de Laval.