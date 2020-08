Maurice Duruflé n'était peut être pas le plus enjoué des hommes, et pourtant il laisse derrière lui quelques-unes des plus belles compositions pour orgue de notre temps. La preuve cette semaine dans plaisir de l'orgue, avec une sélection de ses plus belles compositions. Des œuvres pour orgue, interprétées ici par Philippe Lefebvre, au grand orgue de la Cathédrale de Chartres.