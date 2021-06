Maurice Jarre • Période française (1951-1964)

Il est entré dans le cinéma de long métrage aprés de solides compositions pour le théâtre avec Jean Vilar et le court métrage. Jusqu'en 1964, la production de Maurice Jarre est exclusivement française ou presque, et il nourrit de sa musique de futurs grands réalisateurs souvent eux-même débutants !

Mais après "Le jour le plus long" et "Laurence d'Arabie", Maurice Jarre s'envolera pour toujours à Hollywood, où avec plus de 120 productions, il sera de nombreuses fois récompensé, et même oscarisé, pour son talent de composteur.