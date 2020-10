Maverick City et La Chapelle Musique feat Ando

-Maverick City feat. Joe L Barnes & Naomi Raine: Promises

C’est une communauté de musiciens chrétiens qui se réunit chaque été pour un camp de prière, de composition de louange et d’amitiés. Il en ressort des fruits incroyables : déjà 4 albums en seulement 1 an ! Et le dernier fait le buzz sur Youtube. On nous emmène dans une atmosphère chaleureuse, comme à la maison ; la prière y est profonde, sincère, acoustique… Bref, tout ce qu’on aime !

Aujourd’hui, la chanson Promises (“Promesses” au pluriel) est la plus écoutée avec ses quelques 13 Millions de vues. Elle parle de la bonté fidèle de Dieu, de ses promesses d’amour qui se réalisent du soir au matin, siècle après siècle.

-La Chapelle Musique feat Ando: Il Soutient ma Foi

Direction le Canada pour écouter le nouveau single de La Chapelle Musique. Nous connaissons bien Sébastien Corn ou encore Sandra Kouame mais aujourd’hui, un nouvel artiste apparaît sur la scène de cette communauté québécoise : Ando !

Il réalise un chant magnifique qui parle de la fidélité de Dieu.

"Il soutient ma foi", c’est son titre, est un voyage musical. Celui d’une prière qui s’élève au son de notes vulnérables et délicates au cœur de l’épreuve, de l’attente, du silence et du doute, avant de devenir un chant puissant qui puise sa force dans l’amour et la bonté de Dieu. Dans la marche de la foi, chacun de nos pas est porté par la fidélité de Dieu qui se dévoile comme un chemin à mesure que nous avançons et que nos yeux s’ouvrent. À toi qui marches à la suite de Jésus, que ce chant devienne aussi le tien. C’est le message de Ando que nous écoutons.