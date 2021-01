McCartney III : les vitamines que vos oreilles réclament !

McCartney III – 40 ans après…



On est pas à 40 ans près quand on s’appelle Paul McCartney. Oui c’était l’un des événements de la fin d’année 2020, pour les oreilles d’amateurs de rock, puisque le taulier livrait son 18ème album solo. Son troisième auto-produit, enregistré, mixé, masterisé entièrement par ses soins, 40 après McCartney II, le bien nommé et 50 ans après McCartney. Le troisième opus d’une trilogie et encore bien des choses à livrer pour cet homme de 78 ans, qui soulève un enthousiasme bien légitime.



Paul McCartney, mais est-il encore besoin de le présenter… Y’a t-il quelqu’un derrière le poste qui ne le connaisse pas ? Bon, très bien, baissez les mains, baissez les mains. J’vais faire les présentations.



Membre fondateur des Beatles, petit groupe sans prétention de Liverpool, Angleterre, Royaume-Uni. Un musicien plutôt doué qui cumule plus de 60 ans de carrière, 18 albums solo, le record du plus grand concert (180 000 spectateur à Rio en 1989), des collaborations à la pelle et quelques modestes récompenses internationales. Et une stature de rock star, bien sûr, acquise avec ses trois autres camarades britannique. Paul McCartney, un garçon dans le vent toute sa vie, à l’heure où d’autres enchaînent les courants d’air.



Mais alors, cet événement musical de fin d’année, qu’est-ce que ça donne ?

La guitare domine largement les 11 titres que contient l’album, tantôt acoustique, tantôt électrique, il saura convaincre les poétique comme les énervés, les nostalgiques comme les nouveaux venus. Mais ce qui fera le succès de ce McCartney III, c’est la bonhommie, une forme d’espoir qui transpire de chaque morceaux ; et la diversité de style entre chaque piste qui s’explique facilement par les nombreuses influences auxquelles Paul McCartney s’est confronté dans sa carrière. Un album qui fait du bien, comme une bonne tasse de thé et des biscuits qui vous attendent sur la table un après-midi d’hiver.



Une palette d’émotions qui s’adaptera à vos envies. Du titre expérimental d’introduction avec Long Tailed Winter Bird, des touches féminines avec Women and Wives ou The Kiss of Venus, pour grimper dans les tours avec Slidin’. C’est aussi un album qui défend fièrement ses racines blues, avec Lavatory Lil, pour finir avec une très belle ballade acoustique.

C’est de la belle ouvrage et c’est réconfortant dans la période.



Autant vous dire que choisir un morceau pour illustrer la galette ne fut pas mince affaire. Alors comme d’habitude ou presque, tentons de faire dans la polyvalence et le compromis avec ce joli Seize the day, qui ne manquera pas de rappeler quelques souvenirs.



Titre : Seize the day – McCartney III – Paul McCartney