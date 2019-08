Mécleuves Terre de Blues, festival

Mécleuves Terre de Blues, le MTB 2° édition, se tiendra les 6 et 7 septembre 2019 dans ce village mosellan à 10 minutes de Metz et qui accueillera de nombreuses formations internationales. Son attaché de presse, Jean-Marie Vanesson, est venu nous en parler et nous faire écouter de nombreux thèmes de blues qui achèveront cette saison 2018/2019 de la Note Bleue, eh oui, il n'y a pas que le jazz !!!