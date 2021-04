Méditation d'orgue pour le Vendredi Saint

Musiques:

1/ J. S. Bach, "Da Jesus an dem Kreuze stund" BWV 621, Ben Bloor à l'orgue Flentrop le 17 janvier 2021, via https://www.youtube.com/watch?v=vRYf3Dbcruc

2/ Samuel Scheidt, "Da Jesus an dem Kreuze stund", Arian van der Mark à l'orgue Müller (1726) de la Stefanuskerk à Westerbork, via https://www.youtube.com/watch?v=QZdC6vqW8VI

3/ Hermann Seidl (1958–2018), fantaisie de choral sur "Da Jesus an dem Kreuze stund", Carson Cooman via https://www.youtube.com/watch?v=IxGM-mTai94

4/ J. S. Bach, "O Mensch, bewein' dein' Sünde groß" BWV 622, Sietze de Vries à l'orgue de la Martinikerk de Groningen, via https://www.youtube.com/watch?v=M6dzcwHmviw

5/ Dom Paul Benoît, "Entrée pontificale sur Rexurrexi", Carlo Hommel à l'orgue de l'abbaye Saint-Maurice et Saint-Maur de Clervaux et le choeur de Moines sous la direction de Dom Henri Delhougne, via https://www.youtube.com/watch?v=s3W6RGBJQMo

https://www.youtube.com/watch?v=M6dzcwHmviw

https://www.youtube.com/watch?v=M6dzcwHmviw

https://www.youtube.com/watch?v=M6dzcwHmviw

https://www.youtube.com/watch?v=M6dzcwHmviw

https://www.youtube.com/watch?v=IxGM-mTai94

https://www.youtube.com/watch?v=IxGM-mTai94

https://www.youtube.com/watch?v=IxGM-mTai94

https://www.youtube.com/watch?v=IxGM-mTai94

https://www.youtube.com/watch?v=QZdC6vqW8VI

https://www.youtube.com/watch?v=QZdC6vqW8VI

https://www.youtube.com/watch?v=QZdC6vqW8VI

https://www.youtube.com/watch?v=QZdC6vqW8VI

https://www.youtube.com/watch?v=QZdC6vqW8VI