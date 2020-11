Méditation pour l'Avent (2)

N’est-ce pas ? L’Avent, ce temps de joyeuse attente, n’est-il pas bienvenu pour méditer ?

Et il heureux de pouvoir, si on le souhaite, méditer accompagné de musique apaisante.

C’est ce que je vous propose cette semaine.

Dans l'ordre de diffusion :

Anonyme, Greensleeves variations improvisées pour archiluth

Frère Roger, Etonnement d'un amour

Purcell, Chaconne en sol mineur pour cordes et basse continue

Jörk Zink, Faire silence

Albinoni, Adagio pour deux violons et basse continue

Saint Ephrem de Nisibe, Illumine-moi

Martinu, Andante pour violoncelle et piano

Sylvie Reff-Stern, Allume la lumière

Fauré, Allegro vivo pour violon et piano

Fabien Barxell