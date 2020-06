Mendelssohn, Elias, III.

Elie reproche à Achab son impiété et appelle la vengeance sur son peuple, la reine s’en mêle et ironise sur le pouvoir du prophète, le peuple d’Achab la soutient et on lui reproche d’avoir exécuté les prophètes de Baal, de ne pas avoir obtenu d’améliorations climatiques. On décide de le mettre à mort.