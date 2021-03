Messe en si de Bach et Grand Messe en ut mineur de W.A.Mozart.

La période pascale nous permet de nous intéresser à un autre aspect de l’art lyrique : celui du chant sacré auquel de grands noms de la scène lyrique ont prêté leur concours.

Grâce à l’éclairage de J.P.Pister nous découvrons la Messe en si de J.S.Bach dirigée par le Chef Otto Klemperer. A cette époque, la messe tend à devenir, notamment à Vienne, une œuvre de concert, très riche sur le plan instrumental d’une durée qui excède les limites de la liturgie. Suivra, La Grande Messe en ut mineur de W.A.Mozart qui est, avec le Requiem, l’œuvre la plus aboutie de Mozart dans le domaine de la musique religieuse. Elle est, toutefois, incomplète et certains éléments comme le Crédo, le Sanctus et le Benedictus sont partiellement perdus. Cette version

est dirigée par le chef hongrois Ferenc Fricsay qui avait enregistré de nombreuses œuvres du compositeur salzbourgeois.