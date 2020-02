Métablues - émission du 9 février 2020

Au sommaire : L. C. "Good Rockin' " Robinson, Billy Price, Howard Tate (l'album immanquable), Rick Estrin & The Nightcats (disque du mois), Jimmy Vaughan, et Annika Chambers et Annie Cordy et puis Marcel et son orchestre pour leur come back au stade Bollaert et l'indispensable maxi single d'Alizée "Lolita Mee Too 2.0" avec le soutien de Charden (de Stone et Charden) sponsorisé par Raynald et Rauquelord