" Metronomy Forever ", de Metronomy

Notre groupe du jour est anglais, il aime les synthés vintages et possède un univers aux sonorités oscillants entre la musique électronique de la fin des années 70 et le rock du début des années 2000. Plus important encore, notre groupe du jour fête ses 20 ans et a eu l’idée de marquer l’événement d’un nouvel album. L’album de la semaine fait place à Metronomy !

Hop hop hop ! N’ayez pas peur, ne partez pas, je vous explique.

Metronomy, cultive le mélange des genres. À la façon de certains groupes de rock progressif des années 70, ses 5 membres aiment à construire leurs albums en agrémentant, entre les titres principaux, de petites pièces musicales, de quelques dizaines de secondes. Des passages qui, pris séparément, semblent en décalage, mais qui fondu avec le reste de la matière sonore, trouvent une place naturelle. C’est planant, c’est léger, et sur l’album « Metronomy Forever » l’on se croirait en plein film de science fiction des années 60 ou 70, voyant débarquer de drôle de martiens en tenues d’aluminium...

Metronomy c’est un univers pour les oreilles mais aussi pour les yeux.

Car si le groupe s’est peu retrouvé dans les nominés dans les divers grands rendez-vous dédiés à la musique, c’est par son travail vidéo qu’il se distingue. Les clips, conceptuels, rythmés, sauront vous surprendre, vous amuser, voire, vous faire voyager. Si le groupe compte des dizaines de milliers de fans à travers le monde, la France tient la corde. Le groupe y est très apprécié, il sera en concert en France 7 fois, entre le 9 et le 18 octobre, en ouverture de sa tournée européenne. Ils passeront à Nantes le 10, mais c’est d’ors et déjà complet !

Bordeaux, Lyon, Paris, Nancy sont des destinations inaccessibles pour vous ? Il vous reste tout de même cette chronique pour en profiter, et l’album qui vous attend chez votre disquaire favoris. Une mise en bouche sur RCF avec le titre phare de ce nouvel album : Salted Caramel Ice Cream ! Tendez bien l’oreille, de la langue de Molière se cache dans les premières paroles...

Titre : Salted Caramel Ice Cream – Metronomy Forever