" METS DANS TA TETE PLEIN DE CHANSONS QUI FONT LA FETE ....."

Semaine grise et pluvieuse comme le début de cette 866 ème émission de FDF , avec ses deux hommages à deux musiciens bretons disparus il y a quelques jours ... MICHEL AUMONT , artiste à part entière , célèbre clarinettiste qui a participé et accompagné sa vie durant de nombreux projets musicaux . On le rerouve ici avec le groupe BF15 , en 1997 , album PRIMEUR . FEST NOZ pour un rond de St VINCENT : " Ce sont des couleurs instrumentales singulières , une énergie toute particulière . Le choix délibéré d'utiliser uniquement les instruments solistes de la musique bretonne permet d'exploiter au maximum la diversité des langages musicaux . Authenticité et tradition riment ici avec modernité , énergie , efficacité et cohésion " ( livret CD )

Toute la Bretagne et au delà , pleure aussi MIKAEL YAOUANK , un des chanteurs du trio bien connu des DJIBOUDJEP , groupe de chants de marins , qui devait fêter ses 50 ans de carrière cet été au festival interceltique de LORIENT ....On l'écoute avec ses compères : un des chants des plus célèbres de MICHEL TONNERRE : MON PTIT GARCON .

La vie continue ! DIDIER SQUIBAN nous compose cet album en retour d'une grande tournée en ASIE en 2002: album BALLADES . On écoute BALLADE POUR KATE , promenades sentimentales de Marrakech à Istanbul . . DOM DUFF , lui nous raconte l'histoire du village de Kercool : issu de son album K-KWLL .Une dernière chanson avec le groupe DOOLIN , de Toulouse : CHANSON POUR JOHN : " le nom du personnage de cette histoire sur l'émigration irlandaise vers les Etats Unis pendant la Grande Famine est un clin d'oeil à JOHN DOYLE dont l'oeuvre est très largement inspirée par cette thématique " ( livret CD )

Et bien dansons maintenant ! Avec le groupe de fest noz DIWALL , album SETU AR VUHEZ : une ridée 6 temps .STARTIJENN nous envoit valser , album EL-TAQA live . Le GROUPE SANS GAIN , le local Lorrain , un cercle israélien de leur album FOLK A PLEIN POT , danses folk pour enfants. Un p'tit saut en IRLANDE avec le groupe SOLAS : un REEL , album ALL THERE YEARS et le trio féminin SEARSONS : album A DIFFERENT KIND OF LIGHT avec ROLE PLAY .

Nous terminerons avec nos amis Lorrains de SLIGO et leur album THE FIDDLER'S DAUGHTER et un medley : PADDY'S RETURN / THE ROSE IN THE HEATHER / TOBIN'S FAVOURITE / UP IN THE AIR

ET en bonus , notre ancien générique de l'émission , issu de l'album KEJAJ , spectacle du BAGAD ROÑSED MOR et ses invités ( DOM DUFF , LOUISE EBREL , PASCAL LAMOUR , GILLES SERVAT , PAT'O MEY , SAMUEL LE HENANFF )