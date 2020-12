Bals, galas, soirées privées, thés dansants, mariages, anniversaires ou encore les maisons de retraites, rien n'arrête Michel Chevarin et son orchestre qui depuis près de 30 ans partagent leur goût de la fête et de l'accordéon. Michel Chevarin, un artiste attachant que nous proposent de découvrir cette semaine Jean-Claude Giraud et Jean-Luc Bouttier.