Michel Fugain, Brenda Lee,...

Retour vers les années 60 et 70.



Par ordre d’apparition sur la platine :



Michel FUGAIN – Je n’aurai pas le Temps (1967)

Line RENAUD – En Vacances en Italie (1962)

Patrick TOPALOFF & SIM – Ma Ch’mise grise (1978)

Brenda LEE – I’m sorry (1960)

Les ENFANTS TERRIBLES – Anachroniques (1970)

AIMABLE – La Vie en rose (1955)

Les PARISIENNES – Il fait trop beau pour travailler (1964)

Nana MOUSKOURI – Voici le Mois de May (1973)

Michel SARDOU – 10 Ans plus tôt (1977)