Michel Reis, son dernier album

Michel Reis est à considérer comme l'un des grand pianiste d'aujourd'hui, luxembourgeois et résident à Luxembourg ville, Michel dirige des trios dans sa ville mais aussi des formations en Allemagne et au Japon, réalise des concerts dans le monde entier, enregistre pour l'un des plus grand label européen , l'italien CamJazz, et développe de nombreux projets notamment en solo. Il est venu dans nos studio présenter son dernier album en trio intitulé « Sly », encore un beau moment radiophonique.